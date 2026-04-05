Не менее 30 человек погибли из-за давки в старинной цитадели Гаити

Не менее 30 человек погибли во время давки в старинной цитадели Лаферьер на возвышенности Бонне-а-л'Эвек у северного побережья Гаити. Об этом сообщил Reuters.

Крепость была построена в начале XIX века в ознаменование независимости Гаити от Франции. В субботу цитадель заполнили посетители, которые приехали принять участие в ежегодном праздновании в честь объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Из-за наплыва туристов началась давка, где количество жертв может быть больше 30. Глава гражданской защиты Северного департамента в Гаити Жан Анри Пети заявил, что началось расследование произошедшего.

Ранее в Индии не менее 36 человек погибли во время проходивших в стране митингов в поддержку актера Виджая.

Инцидент произошел 27 сентября в южном штате Тамилнад, когда актер организовал митинг в поддержку своей политической партии «Тамилага Веттри Кажагам». Давка началась после того, как поступили сообщения о случаях потери сознания среди участников митинга.