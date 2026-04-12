Умер сыгравший Бэтмена британский актер Джон Нолан

Джон был дядей знаменитых режиссеров Кристофера и Джонатана Ноланов.
Вероника Левшина 12-04-2026 03:32
© Фото: alex_de_euh, Instargram*

Британский актер Джон Нолан умер в возрасте 87 лет. причины смерти не разглашаются. У него остались жена, двое детей, внуки и племянники. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Нолан родился 22 мая 1938 года. На протяжении многих лет он много работал в театре, в том числе запомнился работой в Королевской придворной труппе и исполнением ряда ключевых ролей в Королевской шекспировской компании.

Актер наиболее известен по ролям в фильмах «Бэтмен: Начало» и «Темный рыцарь: Возрождение», режиссером которого выступил его племянник Кристофер Нолан.

Он также тесно сотрудничал со вторым своим племянником-режиссером Джонатаном, снявшись в триллере «Следуя за кем-то» и в военной эпопее «Дюнкерк».

Кроме того, в 1980-1981 годах он в соавторстве написал сценарий и сыграл главную роль в трилогии по произведениям Достоевского для труппы Бристольского театра «Нью-Вик».

На телевидении Нолан сыграл заметную роль в сериале «В поле зрения», созданном Джонатаном.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
