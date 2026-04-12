В Архангельской области воспитательница шесть лет избивала детей в яслях

Женщина пыталась добровольно уйти с работы, чтобы избежать увольнения по статье.
Тимур Юсупов 12-04-2026 02:48
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

В Архангельской области возбудили уголовное дело, касательно детского сада в Северодвинске, в котором систематически избивали детей. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по региону.

Согласно имеющейся информации, недавно в интернете появились шокирующие кадры, на которых воспитательница одного из детсадов города применяет силу по отношению к нескольким детям ясельного возраста. Правоохранительные органы установили, что подобные инциденты продолжались на протяжении почти шести лет - с 2020 по 2026 год.  

Уличенную в насилии над малышами работницу сада обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением. Ситуация взята на контроль прокуратурой Северодвинска, специалисты выполняют необходимый комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

На произошедшее также отреагировал мэр города, заявивший, что местные власти не позволили воспитательнице уйти с должности по собственному желанию с целью избежать увольнения по статье. По словам политика, администрация Северодвинска будет добиваться отстранения женщины от работы с целью фиксации ее несовместимых с педагогической деятельностью действий.

Ранее следственный комитет объявил в розыск владелицу сети рехабов для трудных подростков Анну Хоботову. Один из пациентов реабилитационного центра в подмосковном Дедовске оказался в коме после воспитательных методов, которые там применялись.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
