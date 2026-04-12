В Камбодже открыли памятник крысе-саперу, спасшей тысячи жизней

В городе Сиемреап в Камбодже открыли памятник крысе по кличке Магава, которая разминировала десятки смертоносных снарядов и спасла тем самым тысячи жизней. Как отметили организаторы, это первый в мире случай, когда грызун был удостоен монумента. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что памятник поставили у офиса бельгийской некоммерческой организации APOPO, которая занимается подготовкой животных для поиска взрывчатки. Известно, что эта компания обучила Магаву искать мины.

За пять лет службы крыса обнаружила более ста мин и помогла очистить более 141 тысячи квадратных метров земли. По данным телеканала, Магава могла обследовать участок земли размером с теннисный корт примерно за двадцать минут.

Памятник открыли в Международный день просвещения по вопросам минной опасности. В Камбодже крысу Магаву считают символом борьбы страны с кровавым наследием войны.

Напомним, Магава родилась в танзанийском питомнике в 2013 году. В Камбоджу ее отправили спустя три года, в 2016 году. В организации, где воспитали и обучили крысу, вспоминают, что она обладала уникальной сосредоточенностью, что позволило ей стать одной из лучших в своем отряде. Сообщается, что у Магавы уже вырос преемник — крыс по кличке Ронин. Он уже побил рекорд своего предшественника, найдя более сотни мин и боеприпасов, начиная с 2021 года.