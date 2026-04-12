МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Камбодже открыли памятник крысе-саперу, спасшей тысячи жизней

За пять лет своей службы грызун смог обнаружить более ста мин.
Виктория Бокий 12-04-2026 23:39
© Фото: Carola Frentzen, dpa, Globallookpress

В городе Сиемреап в Камбодже открыли памятник крысе по кличке Магава, которая разминировала десятки смертоносных снарядов и спасла тем самым тысячи жизней. Как отметили организаторы, это первый в мире случай, когда грызун был удостоен монумента. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что памятник поставили у офиса бельгийской некоммерческой организации APOPO, которая занимается подготовкой животных для поиска взрывчатки. Известно, что эта компания обучила Магаву искать мины.

За пять лет службы крыса обнаружила более ста мин и помогла очистить более 141 тысячи квадратных метров земли. По данным телеканала, Магава могла обследовать участок земли размером с теннисный корт примерно за двадцать минут.

Памятник открыли в Международный день просвещения по вопросам минной опасности. В Камбодже крысу Магаву считают символом борьбы страны с кровавым наследием войны.

Напомним, Магава родилась в танзанийском питомнике в 2013 году. В Камбоджу ее отправили спустя три года, в 2016 году. В организации, где воспитали и обучили крысу, вспоминают, что она обладала уникальной сосредоточенностью, что позволило ей стать одной из лучших в своем отряде. Сообщается, что у Магавы уже вырос преемник — крыс по кличке Ронин. Он уже побил рекорд своего предшественника, найдя более сотни мин и боеприпасов, начиная с 2021 года.

#Памятник #сапер #камбоджа #крыса #магава
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 