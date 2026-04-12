Политическая битва на Дунае выходит на финишную прямую. На избирательных участках венгры решают, кто займет места в парламенте, и каким курсом пойдет страна дальше: курсом независимости, как сейчас, или курсом войны.

Известно, что всего 30 партий, которые хотят попасть в парламент. Среди них есть и те, кто выдвигает абсурдные идеи, делая смешные и глупые официальные заявления.

Всерьез и о реальных проблемах страны говорит действующий премьер Виктор Орбан. Его партия «Фидес» - одна из главных политических сил Венгрии, которую пытается прогнуть под себя правящая «верхушка» Евросоюза. Выполнять абсурдные идеи Брюсселя, который пытается надавить на Будапешт, Орбан не собирается. Так, действующий венгерский премьер стал мешать европейским бюрократам, которые то и дело засылают в Будапешт своих спецагентов.

Сообщается, что данные опросов в Венгрии весьма неоднозначны: одни говорят, что Орбан и его партия «Фидес» наберут примерно 46% голосов, а Мадьяр и его «Тиса» - 40%, другие же уверены, что будет крупный перевес у оппозиции. Все из-за того, что оппозицию поддерживает Брюссель, где только и мечтают о «венгерском развороте». У Петера Мадьяра явный евроцентричный уклон - он готов отдать Будапешт под внешнее управление бюрократам, поддерживать киевский режим, и полностью отказаться от экономических связей с Россией. Теперь и на венгерский Олимп пытается забраться новый русофоб, который на этой неделе уже успел обвинить во всех бедах Европы Москву и российских журналистов.

