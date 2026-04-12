Специалистов космической отрасли наградили в Кремле

В Московском Кремле прошла церемония вручения наград сотрудникам предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил ТАСС.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен главный конструктор ООО «Центр тренажеростроения и подготовки персонала» Валентин Шукшунов. Коллективу Роскосмоса был присвоен почетный знак РФ «За успехи в труде». Его получил глава государственной корпорации Дмитрий Баканов.

Также ветераны боевых действий — генеральный директор НПО «Орион» Игорь Головатик и специалист Центра информационной безопасности ФГУП «НТЦ «Заря» Иван Дегтярев — были награждены медалью «За храбрость» II степени и орденом Мужества.

Кроме того, на церемонии лауреатам были вручены премии Правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности.