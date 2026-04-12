Специалистов космической отрасли наградили в Кремле

Награды вручил первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров во время кремлевской церемонии.
Андрей Юдин 12-04-2026 22:39
В Московском Кремле прошла церемония вручения наград сотрудникам предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил ТАСС.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен главный конструктор ООО «Центр тренажеростроения и подготовки персонала» Валентин Шукшунов. Коллективу Роскосмоса был присвоен почетный знак РФ «За успехи в труде». Его получил глава государственной корпорации Дмитрий Баканов.

Также ветераны боевых действий — генеральный директор НПО «Орион» Игорь Головатик и специалист Центра информационной безопасности ФГУП «НТЦ «Заря» Иван Дегтярев — были награждены медалью «За храбрость» II степени и орденом Мужества.

Кроме того, на церемонии лауреатам были вручены премии Правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
