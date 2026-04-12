Первокласснику оторвало три пальца после взрыва петарды в руках

Первокласснику ампутируют три пальца после взрыва петарды в руках, которую он поднял с земли. Как сообщает Mash, инцидент произошел в подмосковном Орехово-Зуево.

Местные жители в течении всего дня жаловались на громкие хлопки во дворах. Их издавали петарды, которые взрывали подростки. Один из таких случаев закончился трагедией.

Свидетели сразу вызвали скорую помощь. По предварительной информации, пострадавшему ампутируют три пальца.

Жизни ребенка ничего не угрожает. Отметим, что инцидент произошел возле школы.