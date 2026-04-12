Первокласснику оторвало три пальца после взрыва петарды в руках

Ребенок поднял пиротехнику с земли.
Константин Денисов 12-04-2026 20:17
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

Первокласснику ампутируют три пальца после взрыва петарды в руках, которую он поднял с земли. Как сообщает Mash, инцидент произошел в подмосковном Орехово-Зуево.

Местные жители в течении всего дня жаловались на громкие хлопки во дворах. Их издавали петарды, которые взрывали подростки. Один из таких случаев закончился трагедией.

Свидетели сразу вызвали скорую помощь. По предварительной информации, пострадавшему ампутируют три пальца.

Жизни ребенка ничего не угрожает. Отметим, что инцидент произошел возле школы.

#в стране и мире #взрыв #дети #Московская область #Орехово-Зуево #петарды
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
