Мэр Хельсинки Сазонов потребовал запретить отправку финских детей в «Артек»

Организующая отдых компания финансировались на государственные деньги.
Константин Денисов 12-04-2026 19:32
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов потребовал запретить отправлять финских детей на отдых в российский лагерь «Артек». Об этом сообщает  Helsingin Sanomat.

Градоначальник столицы Финляндии выяснил, что организацией отдыха детей в «Артеке» занималась компания Sun Ray, которая получила от государства 45 тысяч евро. Сазонов назвал этот факт отвратительным.

«Сазонов срочно потребовал объяснений по поводу финансовой поддержки, выплаченной городом ассоциации», - говорится в сообщении.

Sun Ray продолжала свою деятельность, несмотря на санкции ЕС.

В 2025 году «Артек» отметил 100-летний юбилей. а это время в нем отдохнули более двух миллионов подростков из полутора сотен стран.

