Арестованы подозреваемые по делу о взрыве на складе во Владикавказе

Все участники пробудут под арестом до 10 июня.
Дарья Неяскина 12-04-2026 15:40
© Фото: Ilya MoskovetsURA.RU, Global Look Press

Суд в Северной Осетии заключил под стражу на два месяца троих обвиняемых по делу о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу объединений юрисдикции судов республики.

Отмечается,  что все трое фигурантов, проходящих по уголовному делу части 3 статьи 238 УК РФ, отправлены в СИЗО до 10 июня.

Как сообщалось ранее, 10 апреля во Владикавказе прогремел сильнейший взрыв в двухэтажном складе в центре города, где хранилась пиротехника. Жертвам происшествия стали 15 человек, включая двоих несовершеннолетних. Состояние еще четырех оценивается, как крайне тяжелое. Bз-под завалов спасатели извлекли тела двоих погибших.

#в стране и мире #взрыв #пострадавшие #владикавказ #Северная Осетия
