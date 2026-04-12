Арестованы подозреваемые по делу о взрыве на складе во Владикавказе

Суд в Северной Осетии заключил под стражу на два месяца троих обвиняемых по делу о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу объединений юрисдикции судов республики.

Отмечается, что все трое фигурантов, проходящих по уголовному делу части 3 статьи 238 УК РФ, отправлены в СИЗО до 10 июня.

Как сообщалось ранее, 10 апреля во Владикавказе прогремел сильнейший взрыв в двухэтажном складе в центре города, где хранилась пиротехника. Жертвам происшествия стали 15 человек, включая двоих несовершеннолетних. Состояние еще четырех оценивается, как крайне тяжелое. Bз-под завалов спасатели извлекли тела двоих погибших.