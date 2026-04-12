Благодатный огонь из Иерусалима доставили в зону СВО

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в блиндажные храмы в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что Благодатный огонь на позиции доставили военнослужащие и военные священники группировки войск «Центр».

«Благодатный огонь был доставлен военным священником и военнослужащими полка из храма Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону. Помощник командира полка по работе с верующими военнослужащими провел праздничную службу», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Затем пламя передали в полевые храмы, расположенные на передовых позициях. Каждому бойцу дали возможность принять участие в пасхальном событии.

Ранее сообщалось, что пасхальное богослужение прошло в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации. На праздничной службе присутствовали представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона вместе с семьями, а также гражданский персонал ВС РФ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.