Благодатный огонь из Иерусалима доставили в зону СВО

Военнослужащие группировки войск «Центр» приняли участие в службе в блиндажных храмах.
Артём Желтиков 12-04-2026 13:08
© Фото: ТРК «Звезда»

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в блиндажные храмы в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что Благодатный огонь на позиции доставили военнослужащие и военные священники группировки войск «Центр».

«Благодатный огонь был доставлен военным священником и военнослужащими полка из храма Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону. Помощник командира полка по работе с верующими военнослужащими провел праздничную службу», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Затем пламя передали в полевые храмы, расположенные на передовых позициях. Каждому бойцу дали возможность принять участие в пасхальном событии.

Ранее сообщалось, что пасхальное богослужение прошло в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации. На праздничной службе присутствовали представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона вместе с семьями, а также гражданский персонал ВС РФ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВС РФ #Пасха #наш эксклюзив #благодатный огонь #группировка войск «Центр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
