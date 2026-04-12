Рука «Прометея»: как и где готовят будущие расчеты новейшего ЗРК С-500

Новейший зенитный ракетный комплекс С-500 рассчитан на уничтожение любых типов воздушных целей, первый полк заступил на боевое дежурство в конце прошлого года.
Ян Брацкий 12-04-2026 12:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В стенах Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны курсанты осваивают новейший зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей». Таких специалистов больше не готовят нигде в стране. Специализация по С-500 самая молодая в училище, она появилась только в 2023 году. В эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» командование учебного заведения приоткрыло завесу тайны и показало тренировочный процесс. Зенитный ракетный комплекс С-500 – система противовоздушной обороны с элементами ПРО. Это грозное оружие рассчитано на перехват всех существующих воздушный целей.

«С-500 - комплекс уникальный. И уникальный он тем, что способен уничтожать существующие воздушные цели: гиперзвук и баллистические ракеты. Даже сделан задел по скоростям, которые в странах НАТО только лет через десять появятся. Полигонные испытания доказали, что мы уже можем их уничтожать», - рассказал начальник Ярославского высшего военного училища ПВО Валерий Зосиев.

Занятия с курсантами проходят в особом классе, который имитирует командный пункт. Бойцы «прикрывают» небо над охраняемым объектом. Это может быть атомная электростанция или крупный промышленный центр. Задача полка - отразить воздушное нападение. В комнате присутствует командир, офицеры контроля воздушной обстановки и управления огнем - обучение максимально приближено к реалиям. Курсантам нужно определить тип целей, их количество и скорость. В реальной боевой обстановке командный пункт может находиться где угодно, а вот дивизионы ПВО работают в полях. В данном случае, они расположены в соседней комнате.

Пока основной «рабочей лошадкой» в зоне спецоперации остается зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Многие курсанты, постигающие его особенности в классе, уже имеют боевой опыт - поступили в училище буквально с передовой. Иван - один из них. За плечами восемь лет в разведроте одного из спецподразделений, ранение, госпиталь, после чего поступление в ярославское училище. Теперь зона его ответственности - небо.

«Наша специализация - это обнаружение и передача информации тем подразделениям, которые занимаются уничтожением воздушных целей. Эта служба максимально отличается от того, чем я занимался раньше. Там нужно было мышление разведчика, высокий уровень физической подготовки. Сейчас современные технологии, ПВО максимально развивается. На это делается упор в обучении», - признался курсант, участник СВО Иван.

Все курсанты Ярославского высшего военного училища учатся работать с системами ПВО без помощи автоматики. Они должны уметь обращаться с современными, напичканными электроникой комплексами, «руками». Это отличительная черта российской школы ПВО, признаются в училище. Сегодня его выпускники оберегают небо в зоне спецоперации и на смену им уже готовы прийти новые специалисты.

#ВС РФ #пво #Военная приемка #С-500 #наш эксклюзив #Ярославское ВВУ ПВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
