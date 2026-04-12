Вратарь Василевский установил рекорд по победам в НХЛ

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд по числу побед после почти 600 сыгранных матчей НХЛ. Событие произошло во время встречи с «Бостон Брюинз».

В ходе игры россиянин отразил 19 бросков, показав 95% надежности. В результате игра окончилась со счетом 2:1 - победой «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Таким образом, Василевский одержал 369 побед после 597 игр. Это стало лучшим результатом за всю историю НХЛ. На втором месте располагается Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз», у которого на счету 339 побед.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забил 400-ю свою шайбу за всю карьеру в НХЛ. Таким образом, он стал восьмым по счету россиянином, которому удалось добраться до этой планки на регулярных матчах лиги.