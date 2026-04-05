Финансист: спрос на наличные может вырасти из-за нововведения при СБП-переводах

Закон поможет бороться с дропперами, которые в мошеннических схемах переводят через свои счета крупные суммы денег.
Вероника Левшина 12-04-2026 00:44
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

С 1 июля 2026 года физическим и юридическим лицам придется указывать ИНН при переводах через Систему быстрых платежей. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота поделился в интервью для издания 360.ru, как изменятся переводы.

Новое правило нужно для того, чтобы переквалифицировать транзакции в разряд платежей между физлицами и рассматривать их не как трансфер, а как основание для возникновения налоговой базы.

«Если переводы крупные, а лица не состоят в прямом родстве - например, не имеют одной фамилии. Это можно рассматривать как платеж за оказанные услуги или дебеторскую задолженность. Это, естественно, вызывает интерес», - пояснил Бархота.

Налоговая служба станет отслеживать такие транзакции и проверять их или сразу расценивать потенциальным платежом, с которого потребуют уплатить налог. Для опровержения человек должен будет доказать, что СБП-перевод был трансфером, а не платежом.

Нововведение поможет бороться с дропперами, которые в мошеннических схемах принимают на свои счета украденные деньги, а далее обналичивают их или переводят следующим аферистам в цепочке.

«Это немного напряжет участников платежных отношений, прежде всего население, которое, вероятно, может отреагировать ростом спроса на наличные», - подчеркнул Бархота.

Ранее Центральный банк РФ заявил, что в России на данный момент выявлено около 1,2 миллиона счетов дропперов. Позже в Москве суд приговорил к тюремному заключению 20-летнего сына российского актера Вадима Демчога Вильяма за дропперство. Вильям будет отбывать наказание в виде двух лет тюремного срока в исправительной колонии общего режима. При помощи одного из мессенджеров Демчог вступил в преступный сговор с мошенниками, рассчитанный на хищение имущества пенсионера.

#в стране и мире #переводы #сбп #транзакции #дропперы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
