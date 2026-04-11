МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Tansim: в состав делегации Ирана на переговорах с США вошел 71 человек

Руководителем организации назначен председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
11-04-2026 09:15
© Фото: IMAGOAlon David, Global Look Press

Численность делегации Ирана, участвующей в переговорах с США,запланированных на 11 апреля в столице Пакистана, составляет 71 человек. Об этом сообщает агенство Tasnim.

Сообщается, что в это количество включены не только участники диалога, но и особые специалисты, сотрудники служб безопасности, а также представители СМИ.

Руководителем организации назначен председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. Среди ключевых переговорщиков - заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади. Делегация прибыла в Исламабад вечером 10 апреля. Основная причина встречи с США - поиск путей урегулирования конфликта и его завершение путем долгосрочного примирения.

Ранее эксперт заявила, что итог переговоров Ирана с США не увенчается успехом, либо пройдет безрезультатно. Также она оценивает вероятность их срыва на 55-60%.

#в стране и мире #сша #Иран #переговоры #Исламабад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 