Tansim: в состав делегации Ирана на переговорах с США вошел 71 человек

Численность делегации Ирана, участвующей в переговорах с США,запланированных на 11 апреля в столице Пакистана, составляет 71 человек. Об этом сообщает агенство Tasnim.

Сообщается, что в это количество включены не только участники диалога, но и особые специалисты, сотрудники служб безопасности, а также представители СМИ.

Руководителем организации назначен председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. Среди ключевых переговорщиков - заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади. Делегация прибыла в Исламабад вечером 10 апреля. Основная причина встречи с США - поиск путей урегулирования конфликта и его завершение путем долгосрочного примирения.

Ранее эксперт заявила, что итог переговоров Ирана с США не увенчается успехом, либо пройдет безрезультатно. Также она оценивает вероятность их срыва на 55-60%.