Рабочий на экскаваторе спас село в Дагестане от затопления

Рабочий из Чечни спас целый район дагестанского села Мамедкала от подтопления, открыв забитые ливневки. Об этом пишет RT.

«Я увидел, что уровень воды начал подниматься. Понял, что нужна помощь, и не смог оставаться дома», - передает издание слова героя.

Мужчина работает экскаваторщиком - именно это и спасло жителей села. Добраться до ливневок ему помогла спецтехника, на которой он более километра ехал по затопленным дорогам.

Из-за подмытого грунта экскаватор несколько раз чуть не перевернулся, однако рабочий смог удержать машину, цепляясь ковшом за землю. Благодаря его подвигу, вода отступила от Мамекдалы, не навредив жителям села.

Ранее сообщалось, что целое село в Дагестане ушло под воду из-за ливней. Вещи местных жителей буквально смыло из их домов.