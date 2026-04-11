МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Мытищах при пожаре погиб человек

Пожар локализован на 70 квадратах.
Вероника Левшина 11-04-2026 03:11
© Фото: Tipichnye_Mytishchi, МАХ © Видео: МЧС России

В городском округе Мытищи на улице Станционная при пожаре в доме номер 5 погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщила МЧС России.

«Первыми прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит балкон на 11 этаже 17-этажного дома», - говорится в заявлении.

Три звена газодымозащитной службы работают на этаже, со стороны лестничной клетки. Людей спасают по лестничным маршам, с балконов 11-13 этажей - с помощью автоматических подъемных механизмов.

20 жителей дома смогли эвакуироваться самостоятельно. Один человек погиб, трое пострадали.

К настоящему моменты пожар локализован на 70 квадратах. Тушение возгорания и спасательные работы продолжаются. К ликвидации привлекли более 80 человек и 29 единиц техники.

#пожар #Мытищи #пострадавшие #МЧС России #погибший
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 