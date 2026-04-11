В Мытищах при пожаре погиб человек

В городском округе Мытищи на улице Станционная при пожаре в доме номер 5 погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщила МЧС России.

«Первыми прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит балкон на 11 этаже 17-этажного дома», - говорится в заявлении.

Три звена газодымозащитной службы работают на этаже, со стороны лестничной клетки. Людей спасают по лестничным маршам, с балконов 11-13 этажей - с помощью автоматических подъемных механизмов.

20 жителей дома смогли эвакуироваться самостоятельно. Один человек погиб, трое пострадали.

К настоящему моменты пожар локализован на 70 квадратах. Тушение возгорания и спасательные работы продолжаются. К ликвидации привлекли более 80 человек и 29 единиц техники.