Племянница Гагарина: даже жена не знала, что он летит в космос

Двенадцатое апреля 1961-го. В 9:07 утра по Москве с космодрома Байконур стартует ракета-носитель «Восток». Всего 14 минут спустя на околоземную орбиту в капсуле корабля впервые вышел человек - советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Сто восемь минут полета, один оборот вокруг земли, которые раньше казались невозможными. На землю он вернулся героем мирового масштаба. Теперь ни у кого не было сомнений, началась новая эра - эра пилотируемой космонавтики.

Тамара Дмитриевна Филатова - племянница первого космонавта. Помнит каждый его приезд, как подарил ей первый трехколесный велосипед, и те редкие минуты, когда он мог побыть с семьей. В тот год, 12 апреля она была в школе, там же и узнала, что ее дядя стал первым человеком, кому покорился космос.

«На перемене пришла учительница, классный руководитель, говорит: слушай, Тамара, у тебя же дядя - Юрий Алексеевич? Говорю, да. Он летчик? Да. Он в космосе. Я от всего этого ужаса упала на парту, меня никто не мог успокоить. Приша я домой, бабушки уже не было. Она как только услышала сообщение, просто сопоставила все его командировки, как была в халате в тапочках дома, взяла телогрейку, платок, 10 рублей - и на вокзал», - рассказала Филатова.

Она, как и прежде, верная традициям и семье, живет в городе Гагарин в Смоленской области. Для каждого здесь, будто личная цель, сохранить память о его наследии и о вкладе для всего человечества. Он понимал, что должен выполнить поставленную задачу, даже если она будет стоить ему жизни.

«Я думаю, что жена догадывалась. Позднее Валентина Ивановна призналась, что разговор у нее такой был с Юрием Алексеевичем, что должен полететь человек, и она якобы спросила, можешь ли быть это ты. Может быть, и я», - вспоминает Филатова.

В самый первый отбор в отряд космонавтов заявку подали около 3,5 тысяч человек, из них отобрали 20. Комиссия понимала, что выбирать нужно из военных летчиков-истребителей, ведь их организм уже привык к большим перегрузкам. Позже в состав первой группы космонавтов вошли шесть человек: Титов, Нелюбов, Николаев, Попович, Быковский и Гагарин. Занятия продолжались до 17 января 61-го года. Теорию изучали в Москве, практическое знакомство с тренажером корабля «Восток» в Жуковском под руководством Героя СССР, летчика-испытателя Марка Галая.

«Помните знаменитое гагаринское «Поехали»? Потом уже, после полета Гагарин признался, что это было любимое слово Галая на тренировках. Говорил ребятам - ну что, поехали. И позже Гагарин взял это слово с собой в полет», - рассказала заведующая музеем Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Наталья Таланова.

Современные космонавты после прохождения отбора в течение двух лет проходят общекосмическую подготовку, сдают экзамен, после этого назначаются в экипажи и начинают предполетную подготовку. С первым полетом было все иначе - ушло всего около семи месяцев. Сроки были сжаты еще и потому, что отправить человека в космос планировали и США. К пилотируемому запуску готовили семь астронавтов. Холодная война, гонка вооружений, а теперь началась еще и космическая гонка.

«Через 23 минуты после старта гагаринского «Востока» пришла информация в США - это была глубокая ночь - о том, что русские запустили человека. И тот, который ее получил для доклада президенту, сказал - да, русские нас опередили. И вот те семеро, которых опередил Гагарин, прислали ему поздравительную телеграмму, они были восхищены его мужеством, его профессионализмом и его мастерством», - добавила Таланова.

Еще долгое время после полета у экспертов и обычных людей возникали вопросы на счет событий того дня. Например, почему на некоторых фото на гермошлеме Гагарина нет надписи СССР, а на некоторых есть. А часть документов о полете и вовсе была засекречена. Неудивительно, ведь он прошел со множеством нештатных ситуаций.

«Когда спросил - какие задачи? Сказали - ничего не трогать. Он поднялся на 100 км выше, не отделилась третья ступень вовремя. Мог и не вернуться. Не сработала система. Гагарина крутило в корабле порядка десяти минут. Он испытал перегрузку 12G», - поделился информацией экскурсовод музея первого полета, историк Краеведческого отдела Сергей Клочков.

Для сравнения: во время пуска ракет, космонавты испытывают перегрузку около 3G. Гагарин же испытал нагрузку в четыре раза выше. Она считается предельной для человека. Потом, при отстреле кресла у него зажало трос перехода на дыхание атмосферным воздухом. Гагарин едва не задохнулся. При помощи зеркала на рукаве скафандра, смог найти этот трос и высвободить его.

Даже спустя 65 лет многие эксперты буквально по крупицам собирают детали легендарного полета, чтобы найти ответы на вопросы. Так и в книге «Наш Гагарин», презентация которой прошла в преддверии юбилейной даты, автор Александр Милкус собрал воспоминания современников, публикации «Комсомольской правды», и редкие любительские архивные фото Гагарина, рассказывает о деталях награждения первого космонавта и причинах секретности вокруг места посадки.

«В книге собраны уникальные документы. Одно из них - письмо прощальное. Но его Валентина Иванонва прочитает только после смерти Гагарина после его тренировочного полета», - рассказал Милкус.

На землю старший лейтенант Гагарин вернулся с внеочередным званием майора. А 14 апреля ему присвоят звание Героя Советского Союза. С тех пор не было ни одного человека в мире, который не знал бы его имени. И в каждом городе страны от поклонников не будет отбоя.

Теперь в государственный музей космонавтики в Калуге, не только в преддверии праздника приезжают сотни туристов, здесь проводят различные фестивали. Приезжают и действующие космонавты.

Гагарин путешествовал и с миссией мира не только по разным странам. Встречался с английской королевой, а знаменитое фото Гагарина с белой голубкой в руках сделали во время визита в Болгарию. Голубя ему вручил болгарский пионер, а журналист комсомольской правды Павел Барашев находился рядом и успел запечатлеть этот миг. Копия снимка есть даже на МКС. С тех пор сменилась не одна орбитальная станция, и в планах - освоение дальнего космоса. Космонавты регулярно отправляются в длительные экспедиции, выходят в открытый космос. И многие из них стартуют к МКС с Байконура именно с 31-й площадки - модернизированного брата-близнеца Гагаринского старта.