Метеоролог поделилась, какой будет погода на Пасху

О причинах резкого похолодания в Москве и Подмосковье и прогнозе погоды к Пасхе рассказали метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец для издания 360.ru.

Тишковец отметил аномальные апрельские холода и снежные покровы до двух сантиметров, но снег растает быстро и велика вероятность, что москвичи не увидят его до осени.

Снег для апреля норма. Например, в прошлом году тоже был снегопад. Тогда высота снежного покрова в период пика достигла 16 сантиметров, а снег держался пять суток. По словам Поздняковой, апрельский снег нынешнего года в два сантиметра - легкий укор зимы.

«В субботу атмосферное давление подрастет, усилится власть антициклона. Хотя он северный и холодный, тем не менее погода станет облачной с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается», - объяснила метеоролог.

В праздничный день, 12 апреля, погода в столице и регионе будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Днем температура составит в Москве +10...+12 градусов, в области - +12 градусов.

Осталось переждать холодные пятницу и субботу, ведь потом температура будет будет повышаться и днем, и ночью. Атмосферное давление на Пасху подрастет до 755 миллиметров ртутного столба, сейчас оно - 747 миллиметров.

Москва и область столкнулись с похолоданиями из-за циклона, который принес с собой холодный арктический воздух с акватории Баренцева и Карского морей.

«Этот клин холода дошел практически до Черноземья. В предстоящие выходные его сменит теплый атмосферный фронт. Воздушные потоки сменятся на более теплые», - подытожил Тишковец.

Также уменьшится количество облаков, благодаря чему усилится солнечная активность и воздух прогреется.

Накануне автоэксперт Максим Кадаков посоветовал воздержаться от поездок на автомобилях из-за резкого похолодания. По словам специалиста, несмотря на то, что современные шины способны выдерживать перепады температур, ездить на них в снег категорически запрещено.