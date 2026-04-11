Жертвы Эпштейна раскритиковали Меланию Трамп за призыв к открытым слушаниям

Жертвы американского миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили Меланию Трамп в попытке переложить ответственность за его преступления на них самих. Так они расценили ее призыв к открытым слушаниям по делу финансиста. Об этом сообщает The Guardian.

Соответствующее заявление подписали 13 человек. Среди них есть также брат и сестра правозащитницы Вирджинии Джуффре, погибшей после обвинений в домогательствах в адрес британского принца Эндрю.

Пострадавшие отметили, что явка для дачи показаний уже была примером необычайного мужества с их стороны. Действия первой леди США они расценили как попытку уклонения от ответственности и выгораживания влиятельных политиков и бизнесменов.

Ранее Мелания Трамп опровергла все обвинения в связях с Эпштейном. Она сообщила также, что никогда не становилась его жертвой.