ВСУ пытались атаковать дронами Плесецк во время пуска интернет-спутников

Атака боевиков была успешно отражена.
Константин Денисов 11-04-2026 20:07
© Фото: Roscosmosvia, Globallookpress.com © Видео: ТРК «Звезда»

ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк с помощью БПЛА во время запуска спутники широкополосного доступа в интернет. Об этом рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Были серьезные прилеты в этот день, но боевые подразделения Роскосмоса совместно с ВКС осуществили запланированное мероприятие», - рассказал Баканов.

В преддверии Дня космонавтики Путин поздравил с наступающим праздником и отметил, что российская космическая отрасль чувствует себя уверенно, хотя есть накопившиеся проблемы.

Баканов поблагодарил Путина за Неделю космоса и рассказал о мероприятиях, которые прошли в ее рамках - они охватили десятки миллионов человек. Гендиректор Роскосмоса также доложил о развитии космических программ.

Ранее стало известно о том, что для космических проектов правительство РФ выделит 4,5 триллиона рублей. Деньги направят на создание собственной орбитальной станции, расширение спутниковой группировки и разработку многоразовых ракет.

#в стране и мире #Плесецк #роскосмос #ВСУ #Владимир Путин #Дмитрий Баканов
