В Германии контактная сеть рухнула на поезд с 600 пассажирами

В Германии контактная сеть рухнула на скоростной состав ICE. Об этом сообщает местная полиция и перевозчик Deutsche Bahn.

Авария произошла 11 апреля на перегоне возле Виттенберга. От удара повреждения получили несколько вагонов. Есть пострадавшие от осколков выбитых стекол.

Состав перевозил около 600 пассажиров. В настоящее время участок, на котором случился инцидент, закрыт для движения.

За пассажирами из Лейпцига отправился резервный поезд. Он доставит их до места назначения.