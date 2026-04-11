В Германии контактная сеть рухнула на поезд с 600 пассажирами

В результате инцидента пострадали несколько человек.
Константин Денисов 11-04-2026 18:53
© Фото: Jan Woitas dpa, Global Look Press

В Германии контактная сеть рухнула на скоростной состав ICE. Об этом сообщает местная полиция и перевозчик Deutsche Bahn.

Авария произошла 11 апреля на перегоне возле Виттенберга. От удара повреждения получили несколько вагонов. Есть пострадавшие от осколков выбитых стекол.

Состав перевозил около 600 пассажиров. В настоящее время участок, на котором случился инцидент, закрыт для движения.

За пассажирами из Лейпцига отправился резервный поезд. Он доставит их до места назначения.

#в стране и мире #поезд #Германия #авария #Железная дорога
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
