Операция «Слон»: как наши бойцы 48 суток кошмарили ВСУ в их тылу

Сорок восемь суток в тылу врага, отрезанные от своих, бок о бок с пленными боевиками. Подробности операции «Слон» Эдгарду Запашному рассказал ее непосредственный участник - штурмовик с позывным Якут. В программе «Мужики» он вспомнил подробности боевого рейда, достойного экранизации. Якута зовут Евгений, он родился в Новосибирске. На СВО ушел по мобилизации и добровольцем попал в штурмовую бригаду «Волки». Уже четвертый год он сражается за посадки и вражеские блиндажи.

«Перед задачей страшно иногда, когда ждешь команды. Ты же понимаешь, что тебя там тоже встречают, что завтра идти надо. А когда идешь, то уже не страшно, надо выполнять задачу», - признался штурмовик.

Одной из таких задач стала операция «Слон». Прозвали ее так из-за формы леса, который с высоты птичьего полета напоминает это большое экзотическое животное. Было очень важно «выкурить» противника из укрытий и закрепиться в этом лесу.

«Мы задачу выполнили, взяли пленных и начали вычислять противника. Все его позиции вскрыли», - рассказал Якут.

Работали буквально под носом у ВСУ. Враг не догадывался, что у него в тылу штурмовая группа. Особой сложности операции добавляли пленные украинцы, которые могли в любую минуту демаскировать наших бойцов. Но они, как оказалось, своих боялись намного сильнее.

«Один был, который вообще не слушался, отказывался выходить, боялся "птичников". Приходилось на него давить. Разговаривали с ним. Он нас учил украинскому языку, чтобы понимать, о чем они в эфире разговаривают. Он нам сначала переводил, потом уже мы сами начали понимать», - вспомнил Якут.

Когда погода испортилась - появился шанс незаметно выбраться к своим. Но сначала предстояло пройти сквозь вражеские позиции потайными тропами. В небо то и дело поднимались коптеры боевиков. Вся надежда была на туман и плохую видимость.

«Выход оказался самым тяжелым. Уже сил не было. Мы 48 суток недоедали и недопивали. Я еще пошел в маскировочном халате, все это цеплялось за ветки. Два глубоких оврага преодолели. Внезапно заработали пулеметы. Они начали просто делать прострелы из-за тумана», - объяснил боец-штурмовик.

Долгий путь домой завершился в собственных окопах. На секретных позициях их сменили боевые товарищи. Операция «Слон» завершилась только спустя четыре месяца, когда последние штурмовики вернулись из того леса.