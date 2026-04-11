Bloomberg: Иран вынудил алюминиевого гиганта из ОАЭ прервать часть поставок

Крупнейший производитель алюминия из ОАЭ приостановил часть поставок из-за удара Ирана по одному из его предприятий. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении документы.

«Крупнейший производитель металла на Ближнем Востоке сослался на форс-мажорные обстоятельства, чтобы приостановить по крайней мере некоторые поставки после того, как один из его металлургических заводов был выведен из строя в результате атаки Ирана», - говорится в материале.

Отмечается, что на Ближнем Востоке в целом производится около 9% мирового объема алюминия. Само пострадавшее предприятие в 2025 году выпустило 1,6 миллиона тонн металла.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал страны Персидского залива поддержать Тегеран. Он подчеркнул, что Тегеран никогда не стремился к тому, чтобы начинать с кем-то конфликты.