Bloomberg: Иран вынудил алюминиевого гиганта из ОАЭ прервать часть поставок

Пострадавшее предприятие в 2025 году выпустило 1,6 миллиона тонн алюминия.
Глеб Владовский 11-04-2026 14:13
Крупнейший производитель алюминия из ОАЭ приостановил часть поставок из-за удара Ирана по одному из его предприятий. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении документы.

«Крупнейший производитель металла на Ближнем Востоке сослался на форс-мажорные обстоятельства, чтобы приостановить по крайней мере некоторые поставки после того, как один из его металлургических заводов был выведен из строя в результате атаки Ирана», - говорится в материале.

Отмечается, что на Ближнем Востоке в целом производится около 9% мирового объема алюминия. Само пострадавшее предприятие в 2025 году выпустило 1,6 миллиона тонн металла.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал страны Персидского залива поддержать Тегеран. Он подчеркнул, что Тегеран никогда не стремился к тому, чтобы начинать с кем-то конфликты.

#в стране и мире #оаэ #поставки #алюминий #удары ирана
