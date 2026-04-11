Умер звезда сериала «Следствие ведут знатоки» Алексей Наумов

Актер скончался на 66-м году жизни.
Дима Иванов 11-04-2026 13:32
© Фото: belokhvostikovann, VK

Российский актер Алексей Наумов, известный по ролям в сериале «Следствие ведут знатоки» и фильме «Бег», умер в возрасте 65 лет, сообщила вдова его отца актриса Наталья Белохвостикова.

«Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе», - написала она в соцсетях.

Алексей Владимирович Наумов родился в 1960 году. Он является сыном известного советского и российского кинорежиссёра Владимира Наумова и актрисы Эльзы Леждей.

Алексей Наумов окончил Ленинградскую академию художеств по факультету истории и теории искусства. По основной профессии он искусствовед и дизайнер книги.

В отличие от родителей, Алексей Владимирович не стал профессиональным актером. В детстве он сыграл Петьку Щеглова в фильме «Бег». Также актер исполнил роль Сережи в детективном сериале «Следствие ведут знатоки».

