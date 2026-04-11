Путин провел рабочую встречу с главой Кубани Кондратьевым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Встреча состоялась поздно вечером 10 апреля.

Глава государства отметил вклад региона в продовольственную безопасность страны.

«Краснодарский край у нас вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности», - сказал Владимир Путин.

Вениамин Кондратьев доложил о ходе посевной кампании. Он подчеркнул, что запас влаги в почве больше метра.

«Это обещает хороший урожай», - подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что аграрии края полностью обеспечены горюче-смазочными материалами и удобрениями. Краснодарский край остается абсолютным лидером по валовому объему сельхозпродукции. Регион занимает первое место по производству питьевого молока и второе место по сырому молоку. Край также входит в пятерку лидеров по овощам, фруктам и мясу.

Путин обратил внимание на снижение показателей сельхозпроизводства в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Вениамин Кондратьев объяснил это плохим урожаем пшеницы из-за возвратных заморозков и засухи.

Губернатор сообщил о положительной динамике экономики региона. Валовой региональный продукт края вырос с 3 триллионов рублей в 2021 году до 5,8 триллиона рублей в 2025 году.