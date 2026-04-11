Путин оценил вклад Кубани в продовольственную безопасность России

Президент отметил, что Кубань вносит значительный вклад в решение этой важной задачи.
Дарья Неяскина 11-04-2026 11:50
Президент России Владимир Путин высоко оценил роль Краснодарского края в укреплении продовольственной безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи с губернатором региона Вениамином Кондратьевым президент отметил, что Кубань вносит значительный вклад в решение этой важной задачи.


« Краснодарский край у нас вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Сейчас уже идет полным ходом, как я понимаю, началась уже посевная кампания», - подметил президент. 

Ранее на Форуме будущих технологий Владимир Путин дал поручение правительству РФ разработать долгосрочную национальную стратегию развития биоэкономики. Также глава государства поручил подготовить механизмы для защиты внутреннего рынка биотехнологий.

