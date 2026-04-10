Артиллеристы группировки «Север» разнесли переправу и вышки связи врага

Кадрами боевой работы поделились в Министерстве обороны.
10-04-2026 05:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили переправу, вышки связи, пункты управления БпЛА и технику противника на Харьковском направлении. Кадрами боевой работы 11-го армейского корпуса поделились в Министерстве обороны.

Информацию о возведенной на месте обрушившегося моста переправе ВСУ нашим бойцам доложили операторы разведывательного беспилотника «Орлан-10». Инженерное сооружение использовалось вражескими боевиками для подвоза к линии фронта горюче-смазочных материалов, провианта, боекомплекта, а также ротации личного состава.

Точным попаданием снаряда переправа была уничтожена без возможности восстановления - вместе с ней на воздух взлетели также пункты запуска дронов и вышки связи. Благодаря круглосуточному несению боевого дежурства бойцами ВС РФ, объекты противника ежедневно оказываются под огневым воздействием.

Ранее Минобороны показало видео работы расчета 122-мм гаубиц Д-30 группировки войск «Восток». Серией точных выстрелов они разрушили оборонительные сооружения и уничтожили находившуюся в них живую силу ВСУ.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #артиллерия #Харьковская область #Министерство обороны РФ #артиллеристы #переправа #СВО
