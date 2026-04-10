Житель Британии утонул во время крещения в надувном бассейне

В юношестве мужчина уже проходил обряд крещения, но в 61 год решил повторить, чтобы показать осознанность веры.
Вероника Левшина 10-04-2026 04:52
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

В Великобритании 61-летний Роберт Смит решил повторно креститься в надувном бассейне в саду частного дома, в результате чего захлебнулся. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на Daily Mail.

Обряд провела 48-летняя пастор церкви Life Changing Ministries Шерл Бартли. По мнению следствия, женщина действовала неосторожно, из-за чего и погиб Смит. Прибывшие врачи не успели спасти мужчину. Суд над Бартли назначен на 14 мая.

У Смита осталось семь внуков. Сам он родом из Ямайки, а около 25 лет назад решил переехать в Великобританию.

Отмечается, что в юношестве мужчину уже крестили, но позже он решил повторить обряд для доказательства осознанности веры. Церковь Life Changing Ministries - небольшая религиозная община, действующая в Великобритании, которая относится к апостольскому движению, признающему власть современных пророков и апостолов.

