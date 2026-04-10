Жители Владикавказа перепутали взрывы петард на складе со стрельбой

Во время взрыва на складе пиротехники во Владикавказе некоторые местные жители подумали, что произошла перестрелка. Об этом сообщил 360.ru.

«В центре склад пиротехники, был грохот. Взрываются петарды, и живущие рядом слышат звук, будто перестрелка. Но оценили обстановку и поняли, что не все так страшно», - рассказала местная жительница.

Один из очевидцев сообщил, что первая мысль после мощного взрыва была о беспилотнике, а после - о теракте.

В пресс-службе МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания сообщили, что на территории склада был пожар на 750 квадратных метров и обрушения площадью 800 квадратных метров.

Сотрудники спасательных служб проводят разбор завалов и ликвидацию открытого горения после локализации пожара.

Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что пострадавшим в результате ЧП во Владикавказе оказывается медицинская помощь. На данный момент в больницах региона находится 13 человек.

Прокуратура и Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия - Алания проводят проверку на месте происшествия. СУ СК возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.