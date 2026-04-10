Жители Владикавказа перепутали взрывы петард на складе со стрельбой

После взрыва на складе во Владикавказе начала детонировать пиротехника.
Андрей Юдин 10-04-2026 22:54
© Фото: МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания © Видео: id1515900188_gos, MAX

Во время взрыва на складе пиротехники во Владикавказе некоторые местные жители подумали, что произошла перестрелка. Об этом сообщил 360.ru.

«В центре склад пиротехники, был грохот. Взрываются петарды, и живущие рядом слышат звук, будто перестрелка. Но оценили обстановку и поняли, что не все так страшно», - рассказала местная жительница.

Один из очевидцев сообщил, что первая мысль после мощного взрыва была о беспилотнике, а после - о теракте.

В пресс-службе МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания сообщили, что на территории склада был пожар на 750 квадратных метров и обрушения площадью 800 квадратных метров.

Сотрудники спасательных служб проводят разбор завалов и ликвидацию открытого горения после локализации пожара.

Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что пострадавшим в результате ЧП во Владикавказе оказывается медицинская помощь. На данный момент в больницах региона находится 13 человек.

Прокуратура и Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия - Алания проводят проверку на месте происшествия. СУ СК возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

#взрыв #ЧП #склад #владикавказ #Осетия #пиротехника
