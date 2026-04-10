Путин: к 2030 году ИИ должен применяться в России во всех областях

Глава государства дал соответствующее поручение правительству РФ.
Константин Денисов 10-04-2026 22:52
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

К 2030 году искусственный интеллект должен применяться в России во всех областях, включая производство, энергетику, управление и образование. Такое поручение дал правительству РФ президент страны Владимир Путин.

Глава государства созвал совещание по развитию ИИ и велел правительству сформировать национальный план его внедрения.

Кроме того, Путин заявил, что от способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и само существование России. Только при наличии собственных языковых моделей ИИ можно гарантировать обороноспособность и безопасность страны.

По мнению президента, ИИ, наряду с цифровыми платформами и беспилотниками, формирует принципиально новый облик жизни в России, в том числе в сфере обороны.

Наконец, российские технологии в сфере ИИ должны быть конкурентоспособны на мировом уровне и обладать необходимым уровнем суверенности, заключил Путин.

В феврале 2026 года Путин образовал президентскую комиссию по развитию ИИ. Ее целями объявлены повышение эффективности государственной политики в области развития технологий искусственного интеллекта и их внедрение в отраслях экономики.

#Владимир Путин #искусственный интеллект #правительство РФ
