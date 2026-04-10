Щит страны: как отметили 80-летие ядерного центра в Сарове

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Саровского федерального ядерного центра с 80-летием со дня основания этого предприятия, которое имеет для страны стратегическое значение. Именно там легендарные советские ученые Игорь Курчатов и Юлий Харитон заложили основу ядерного щита нашей страны. А сейчас в Сарове создается национальный центр физики и математики.

В юбилей в городе открывают арт-объект - хозяина русской тайги. На скульптуре спящего медведя уже затертый, будто на удачу, нос и табличка с цитатой президента: «Медведь тайги своей никому не отдаст». С юбилеем саровских атомщиков поздравляют коллеги из других ядерных центров страны.

«Спящий медведь олицетворяет силу, мощь и мудрость, присущие саровчанам. Мы хотим, чтобы он и в будущем символизировал нашу общность, взаимопомощь и служение Отечеству», - объяснил директор Российского федерального ядерного центра - ВНИИ технической физики Михаил Железнов.

Федеральный ядерный центр ВНИИ экспериментальной физики, тогда - КБ-11, создавался как ответ на нарастающую ядерную угрозу. Город выбрали, поскольку здесь уже существовала военная промышленная инфраструктура по производству снарядов. А после размещения секретного объекта, населенный пункт стал закрытым. В документах он именовался Горький-130, Арзамас-16, Арзамас-75 и Кремлев. В кратчайшие сроки здесь создали уникальный научный центр, объединивший лучших специалистов со всей страны. Научное руководство проектом взял на себя Игорь Курчатов, а разработку в КБ-11 возглавил его соратник Юлий Харитон.

«Он был спокойный, он был рассудительный, он был вежливый, предельно вежливый человек. Трогательный, наверное, не очень уместное слово. Но у меня лично он ассоциируется с такой трогательностью, которая про силу», - рассказала экскурсовод в доме-музее Ю.Б.Хоритона Мария Романова

Таким Мария запомнила Юлия Борисовича, когда была ребенком. Квартира ее родственников в том же доме, где жил и работал ученый. В 90-х она приезжала сюда на лето, теперь живет здесь и проводит экскурсии.

Уже через три года после основания КБ-11 было создано первое советское ядерное устройство. Это 4,5-тонное изделие изменило интонацию XX века, поставив точку в ядерной монополии США. РДС-1, или «реактивный двигатель специальный» - так, из соображений конспирации, называли первое советское ядерное устройство. Собранное в КБ-11, оно стало не просто технологическим прорывом, а точкой отсчёта новой эпохи, где главное - уже не сила удара, а сила сдерживания.

В музее ядерного оружия рядом с самим изделием - оболочка, предназначенная для сброса с самолета. Она не пригодилась. Для первого испытания такой вариант считался слишком рискованным и плохо контролируемым. Летом 1949 года, на Семипалатинском испытательном полигоне, заряд закрепили на 27-метровой башне, так точнее фиксировали параметры взрыва. По периметру разместили технику, построили здания и проложили тоннели на разной глубине, чтобы зафиксировать воздействие. Взрыв мощностью около 20 килотонн подтвердил расчеты.

Сегодня Российский федеральный ядерный центр ВНИИ экспериментальной физики - это не только ядерный щит страны, но и крупнейший научный центр высоких технологий. Здесь обеспечивают надежность ядерного арсенала, развивают суперкомпьютерные расчеты, лазерные и термоядерные технологии, ведут исследования в области физики экстремальных состояний вещества. Разработки саровских ученых применяются и в гражданской сфере: от энергетики до медицины и цифровых решений.

«Сегодня это коллектив 22, 5 тысячи сотрудников, это семь институтов, четыре КБ, два завода, которые работают не только в области нашей основной миссии - поддержание ядерного арсенала и ядерного боезапаса, но и в рамках работы, связанной с диверсификацией», - рассказал директор Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики Валентин Костюков.

Новейшие разработки сегодня представили первому вице-премьеру Денису Мантурову и главе корпорации «Росатом» Алексею Лихачеву. Они приехали в Саров, чтобы поздравить коллектив центра с юбилеем. Они также возложили цветы к памятнику Юлию Харитону - каждый по букету алых роз. Затем состоялось торжественное собрание, в ходе которого Мантуров отметил исключительную важность и многогранность работы, которой занимаются специалисты центра. В завершение, первый вице-премьер Мантуров вручил сотрудникам центра государственные награды.