Российский космонавт завел блог и разбирает полеты с подписчиками

Кирилл Песков вывел интерес к космонавтике на новый уровень.
Елизавета Пронина Константин Денисов 10-04-2026 20:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Уникальный плазменный двигатель для дальнего космоса - с импульсом 100 километров в секунду - испытали в России. Масштабный проект реализуют «Роскосмос» и «Росатом». Ядерная энергетическая установка мегаваттного класса важна для будущих миссий, в том числе к Марсу и поясу астероидов, где солнечные батареи неэффективны. Перспективы таких полетов активно обсуждают на Всероссийской неделе космонавтики. Один из ее участников - Кирилл Песков. Он рассказал, какими видит перспективы покорения космоса, и как гражданский летчик смог воплотить неземную мечту и выполнить научную программу на МКС.

До «Роскосмоса» Песков работал в гражданской авиации вторым пилотом авиалайнера крупной авиакомпани. С детства хотел стать космонавтом, но брали лишь военных летчиков. Все изменилось, когда госкорпорация объявила открытый набор. После началась усердная подготовка, сбор документов. И восемь лет назад мечта осуществилась.

Спустя еще шесть лет его утвердили в экипаж Crew-10. Миссия состоялась около года назад и продлилась около пяти месяцев. Пока был на МКС - вел блог в социальных сетях. 

Чем себя занимают космонавты в свободное время: показал фотографии родных для космонавта - сибирских просторов, извержение вулкана Ключевская Сопка. А еще делился моментами жизни и работы в космосе - провел экскурсию по станции, рассказал при каких условиях ее можно увидеть с Земли.

«У космонавта Ивана Вагнера это были 400 сутки, около того. Я ему задал вопрос подписчика, а можно ли передвигаться по станции, не сталкиваясь с другими? Он сказал, конечно, сейчас покажу. У него так просто получилось, а мне еще приходилось пытаться приноровиться. Записали с ним видеоответ», - рассказал Песков.

Не раз отвечал на вопросы о космосе - делал отдельные посты - разборы самых интересных тем. В разговоре Кирилл делится мнением о программе перекрестных полетов с США. Про то, как важно сохранять сотрудничество в космической отрасли.

После долгой разлуки с близкими возвращение домой - как глоток свежего воздуха. После приземления Кирилл еще неуверенно держался на земле - мышцы отвыкли от гравитации, сказывался и перелет с базы в Хьюстоне. Ему были запрещены нагрузки, но все равно поднял маленькую дочь на руки.

«Конечно, мы созванивались. Звонок идет по просьбе космонавта. И то, какие технологии сейчас есть, в отличии оттого, что раньше было - очень помогают легче проводить время в дали от родных. Можно по видеосвязи позвонить, увидеть как дети растут, что дома происходит», - пояснил космонавт.

Сейчас Кирилл Песков продолжает тренироваться. В ближайшее время должен пройти медкомиссию, которая покажет готов ли космонавт к новым полетам. Он один из немногих космонавтов, кто активно продвигает космическую науку в соцсетях и пользуется популярностью у подписчиков. Даже сейчас в блоге рассказывает о своих коллегах и новых миссиях, правда пока что на земле.

#космос #роскосмос #космонавты #Росатом #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
