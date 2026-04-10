СК отказал в возбуждении нового уголовного дела против Чекалиных

СК РФ отказал ФНС в возбуждении нового уголовного дела против блогеров Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема. Об этом говорится в решении суда.

«Приобщить к материалам дела ходатайство адвоката Подвойского, согласно которому следователь 9 апреля 2026 года постановил отказать в возбуждении уголовного дела в отношении в том числе Чекалина в связи с уплатой в полном объеме суммы пеней, суммы штрафов», - говорится в тексте.

Чекалина полностью погасила долг в 176 млн рублей. После этого было прекращено дело о банкротстве в отношении нее. Деньги на счет налоговой поступили от третьего лица, его данные не раскрываются.

После рождения четвертого ребенка врачи диагностировали Чекалиной рак желудка четвертой стадии. Она уже прошла курс химиотерапии и продолжает лечение. Первые три ребенка живут вместе с Артемом.

Бывших супругов Чекалиных обвиняли в сокрытии доходов на 250 миллионов рублей. По версии следствия, обогатиться Чекалиным удалось благодаря продаже в социальных сетях фитнес-марафонов, покупателям которых обещали быстрые результаты. Лерчек отвергла все обвинения в свой адрес.