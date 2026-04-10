Иран пригрозил бойкотом переговоров в случае дальнейших ударов по Ливану

Власти Ирана пригрозили выходом из переговоров с США и Израилем в случае продолжения ударов по Ливану. Об этом сообщает 360.ru.

Именно по этой причине иранская делегация для переговоров несколько раз переносила сроки своего визита в Пакистан после новых атак на Ливан. Однако сейчас она уже находится на месте.

Исламскую Республику на переговорах представят министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и другие чиновники. Со стороны США ожидается присутствие вице-президента страны Джей Ди Вэнса.

Ранее политолог-востоковед Каринэ Геворгян в беседе со «Звездой» допустила провокации на фоне переговоров в Пакистане. Вероятность их срыва она оценила в 55-60%.