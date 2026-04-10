МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иран пригрозил бойкотом переговоров в случае дальнейших ударов по Ливану

Стороны конфликта проведут встречу в Пакистане.
Константин Денисов 10-04-2026 18:33
© Фото: Ahmad Kamal, XinHua, Global Look Press

Власти Ирана пригрозили выходом из переговоров с США и Израилем в случае продолжения ударов по Ливану. Об этом сообщает 360.ru.

Именно по этой причине иранская делегация для переговоров несколько раз переносила сроки своего визита в Пакистан после новых атак на Ливан. Однако сейчас она уже находится на месте.

Исламскую Республику на переговорах представят министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и другие чиновники. Со стороны США ожидается присутствие вице-президента страны Джей Ди Вэнса.

Ранее политолог-востоковед Каринэ Геворгян в беседе со «Звездой» допустила провокации на фоне переговоров в Пакистане. Вероятность их срыва она оценила в 55-60%.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 