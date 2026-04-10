МИД Ирана призвал не рассматривать атаки по третьим странам как нападение

Атаки Ирана по территориям третьих стран на Ближнем Востоке не должны восприниматься как нападение. Они были направлены на объекты США в регионе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел ИРИ Маджид Тахт-Раванчи.

«Подход Ирана к соседним странам основан на добрососедстве, и оборонительные операции Ирана не следует рассматривать как нападения на эти страны, а скорее как нападки на американские базы и объекты на территории этих стран, которые использовались в военной агрессии против Ирана», - заявил он.

Военные силы Вашингтона на Ближнем Востоке приостановили наступательные операции против Ирана из-за прекращения огня, но остаются на позициях и в боевой готовности.

Ранее политолог-востоковед Каринэ Геворгян сообщила «Звезде», что США концентрируют силы для нанесения удара. Это происходит на фоне подготовки переговоров в Исламабаде.