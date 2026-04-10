МИД Ирана призвал не рассматривать атаки по третьим странам как нападение

Оборонительные операции Исламской Республики были направлены на базы США, расположенные в соседствующих странах.
Андрей Юдин 10-04-2026 17:07
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Атаки Ирана по территориям третьих стран на Ближнем Востоке не должны восприниматься как нападение. Они были направлены на объекты США в регионе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел ИРИ Маджид Тахт-Раванчи.

«Подход Ирана к соседним странам основан на добрососедстве, и оборонительные операции Ирана не следует рассматривать как нападения на эти страны, а скорее как нападки на американские базы и объекты на территории этих стран, которые использовались в военной агрессии против Ирана», - заявил он.

Военные силы Вашингтона на Ближнем Востоке приостановили наступательные операции против Ирана из-за прекращения огня, но остаются на позициях и в боевой готовности.

Ранее политолог-востоковед Каринэ Геворгян сообщила «Звезде», что США концентрируют силы для нанесения удара. Это происходит на фоне подготовки переговоров в Исламабаде.

