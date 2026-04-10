Минюст признал Стэнфордский университет* США нежелательной организацией

Помимо американского вуза, перечень пополнился еще двумя организациями.
Константин Денисов 10-04-2026 18:07
© Фото: Mint Images, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Минюст РФ внес Стэнфордский университет* США в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Информация об этом появилась на портале ведомства.

«Leland Stanford Junior University (Stanford University, Университет имени Леланда Стэнфорда-младшего, Стэнфордский университет)*, США», - говорится в публикации.

Помимо него, в перечень добавлены также «Кризисное моделирование для мира»* из Германии и «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям»* из США.

В начале 2025 года стало известно о том, что список иноагентов пополнили политическая активистка Ольга Курносова** и историк-американист Иван Курилла**. Обоим вменили распространение материалов, произведенных другими иноагентами, а также публикацию фейков касательно действий российских властей.

* Организации, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

** Внесены Минюстом России в перечень иноагентов.

 

#в стране и мире #сша #иноагенты #Минюст #нежелательные организации
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
