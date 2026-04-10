Минюст признал Стэнфордский университет* США нежелательной организацией

Минюст РФ внес Стэнфордский университет* США в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Информация об этом появилась на портале ведомства.

«Leland Stanford Junior University (Stanford University, Университет имени Леланда Стэнфорда-младшего, Стэнфордский университет)*, США», - говорится в публикации.

Помимо него, в перечень добавлены также «Кризисное моделирование для мира»* из Германии и «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям»* из США.

В начале 2025 года стало известно о том, что список иноагентов пополнили политическая активистка Ольга Курносова** и историк-американист Иван Курилла**. Обоим вменили распространение материалов, произведенных другими иноагентами, а также публикацию фейков касательно действий российских властей.

* Организации, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

** Внесены Минюстом России в перечень иноагентов.