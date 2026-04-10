Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов призвал не верить заявлениям премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который обвинил Россию и США в росте цен на электричество в Великобритании.

«Политики делают заявления, которые, как они считают, им выгодны, и совершенно не заботятся о том, чтобы они соответствовали действительности», - объяснил Правосудов в комментарии телеканалу «Звезда».

Эксперт подчеркнул, что Великобритания и другие европейские страны раньше получали надежные и недорогие поставки энергоносителей из России. Благодаря этому у них были низкие цены на электричество.

Специалист объяснил, что европейские политики решили активно развивать возобновляемую энергетику и начали закупать оборудование, в первую очередь в Китае. В результате, по его мнению, Европа столкнулась с новой зависимостью и ростом цен. Он отметил, что отказ от недорогих российских энергоносителей в рамках санкций неизбежно привел к росту цен на электричество.

Эксперт добавил, что вместо признания собственных ошибок политики предпочитают обвинять Россию, потому что никогда не признают свою вину. Он обратил внимание, что даже сейчас, когда на Ближнем Востоке возникли серьезные проблемы с поставками энергоносителей, европейские политики не готовы пересматривать свои решения.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью ITV News заявил, что он «сыт по горло» тем, что счета за электроэнергию для семей и предприятий в стране то растут, то падают. Стармер напрямую связал колебания цен с действиями России и США.

Военная эскалация на Ближнем Востоке ранее привела к росту цен на энергоресурсы в Европе, которая сильно зависит от импорта. Цены на заправках выросли на 20-30%, что привело к подорожанию основных товаров и росту коммунальных платежей. В Ирландии после блокирования НПЗ протестующими вывели на улицы военную технику.