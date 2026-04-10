Дроны поразили наземных роботов и укрытия ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожили технику и позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

На опубликованных кадрах показана работа операторов беспилотников, которые с высокой точностью поражают цели. На видео зафиксированы удары по наземным робототехническим комплексам, укрытиям и пунктам временной дислокации личного состава.

Также в нарезке демонстрируется перехват вражеского беспилотника - FPV-дрон выходит на цель в воздухе и поражает ее тараном. Судя по кадрам, операторы действуют на малых высотах, используя рельеф местности для скрытного подхода, а затем точно наводят дрон на цель.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.