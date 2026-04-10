Дроны поразили наземных роботов и укрытия ВСУ на Краснолиманском направлении

Также операторы дронов поразили пункты временной дислокации личного состава ВСУ и уничтожили тараном вражеский БПЛА.
10-04-2026 14:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожили технику и позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

На опубликованных кадрах показана работа операторов беспилотников, которые с высокой точностью поражают цели. На видео зафиксированы удары по наземным робототехническим комплексам, укрытиям и пунктам временной дислокации личного состава.

Также в нарезке демонстрируется перехват вражеского беспилотника - FPV-дрон выходит на цель в воздухе и поражает ее тараном. Судя по кадрам, операторы действуют на малых высотах, используя рельеф местности для скрытного подхода, а затем точно наводят дрон на цель.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #краснолиманское направление #Рубикон #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
