Цивилева оценила внедрение высокотехнологичной медицины в ВМА

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева оценила внедрение современных медицинских технологий в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Подробности рабочей поездки и модернизации клиник показал в своем сюжете корреспондент Павел Кутаренко.

В ходе визита Цивилевой продемонстрировали передовые разработки академии. В частности, военный хирург Виктор Рева провел мастер-класс по методу экстракорпоральной перфузии - технологии, позволяющей с помощью искусственного кровоснабжения сохранять жизнеспособность органов и конечностей. Уже сейчас она активно применяется для спасения раненых.

«Перед нами стоит задача, поставленная министром обороны Андреем Белоусовым, - направить усилия на модернизацию наших ведущих лечебных учреждений, для того чтобы наша высокотехнологичная медицина была максимально распространена, расширена и приближена к нашим военнослужащим», - подчеркнула Цивилева.

Крупный многопрофильный медицинский комплекс академии работает уже девять лет, при этом модернизация продолжается. В клинике анестезиологии и реаниматологии оборудованы изолированные палаты с цифровым мониторингом состояния пациентов, а также открыт новый операционный блок.

Площадь операционного отделения составляет около 2 000 квадратных метров. В нем размещены семь полностью оснащенных операционных, а также созданы условия для телемедицины. Это позволяет не только обучать специалистов в режиме онлайн, но и проводить дистанционные консилиумы с ведущими врачами страны. Начальник академии Евгений Крюков подчеркнул, что новые операционные уже готовы к работе и могут принимать пациентов в ближайшее время.

Также Цивилева осмотрела строящийся корпус клиники и кафедры челюстно-лицевой хирургии. В нем планируется разместить учебные классы, палаты и операционные. В клинике можно будет выполнять самые сложные реконструктивно-восстановительные вмешательства.

«У нас проект, когда медики и строители не враждуют, а в унисон работают - так и должно быть, потому что здесь взаимная порука, взаимный тандем, когда мы делаем одно общее дело. И очень приятно, что у нас начало это двигаться и меняться», - подчеркнула Цивилева.

В завершение визита замминистра вручила государственные награды сотрудникам ВМА. Среди награжденных - преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Егор Карев, имеющий большой опыт работы в зоне СВО.

«Была экстренная операция - пациент вот-вот умрет, надо было экстренно разрезать грудную клетку, дойти до сердца, увидеть рану, заткнуть ее и зашить. А в этот момент сердце работало, продолжало снабжать органы кровью», - рассказал Карев.

Военные медики академии продолжают работать как в современных клиниках, так и в полевых условиях, оказывая помощь раненым в любых ситуациях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.