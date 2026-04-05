Минобороны показало кадры боев за Миропольское

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Север», в результате которой был установлен контроль над населенным пунктом Миропольское в Сумской области.

На видео запечатлены различные этапы. На земле видно работу артиллерийских расчетов, замаскированных в лесистой местности. Артиллерия наносит удары по позициям противника - на кадрах фиксируются мощные разрывы снарядов в районе лесополос и укреплений. Также показана работа беспилотников, которые ведут разведку и корректируют огонь в режиме реального времени.

Судя по кадрам, огневое воздействие велось как по укрепленным позициям, так и по технике противника. В тепловизионном режиме зафиксировано поражение целей, в том числе техники.

После артподготовки в населенный пункт зашли штурмовые подразделения. Как уточнили в ведомстве, ключевую роль в операции сыграли подразделения беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и применяли ударные FPV-дроны.

Контроль над Миропольским установили подразделения 15-го танкового полка группировки «Север». В Минобороны отметили, что войска продолжают продвижение в Сумской и Харьковской областях, расширяя полосу безопасности у границы.

