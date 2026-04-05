Минобороны показало кадры боев за Миропольское

Перед началом штурма огнем артиллерии противника выбили из поселка. Значительную роль сыграли дроноводы, они применили ударные FPV-дроны, вели разведку и предоставляли точные данные для ударов.
10-04-2026 13:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Север», в результате которой был установлен контроль над населенным пунктом Миропольское в Сумской области.

На видео запечатлены различные этапы. На земле видно работу артиллерийских расчетов, замаскированных в лесистой местности. Артиллерия наносит удары по позициям противника - на кадрах фиксируются мощные разрывы снарядов в районе лесополос и укреплений. Также показана работа беспилотников, которые ведут разведку и корректируют огонь в режиме реального времени.

Судя по кадрам, огневое воздействие велось как по укрепленным позициям, так и по технике противника. В тепловизионном режиме зафиксировано поражение целей, в том числе техники.

После артподготовки в населенный пункт зашли штурмовые подразделения. Как уточнили в ведомстве, ключевую роль в операции сыграли подразделения беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и применяли ударные FPV-дроны.

Контроль над Миропольским установили подразделения 15-го танкового полка группировки «Север». В Минобороны отметили, что войска продолжают продвижение в Сумской и Харьковской областях, расширяя полосу безопасности у границы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #сумская область #Миропольское
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
