Большинство европейских политиков осознали лицемерность поведения Зеленского и больше не хотят поддерживать Укаину. Об этом у себя в соцсетях заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

По словам экс-чиновницы, несмотря на публичную проукраинскую позицию стран ЕС, власти многих из них уже давно следуют сугубо собственным интересам, за закрытыми дверями открыто критикуя Зеленского.

«Огромное количество политиков и дипломатов были озадачены его поведением. Он завоевывал доверие, давал торжественные обещания, демонстрировал понимание, а затем действовал совершенно противоположным образом», - написала Мендель на своей странице в Х.

Бывший спикер отмечает, что первоначально многие европейские политики пытались списывать поведение главы киевского режима на языковой барьер или влияние обстоятельств, однако со временем к ним пришло понимание, что Зеленский просто открыто обманывает их.

«На самом деле проблема была проще: он играл роль. Как только представление закончилось, об обязательствах забыли - совсем как актер, покидающий сцену после спектакля без каких-либо дальнейших обязательств», - объяснила экс-пресс-секретарь.

Теперь же, по словам Мендель, все публичное дружелюбие, которое демонстрируют главы стран ЕС по отношению к Зеленскому, является точно таким же притворством, каким на протяжении нескольких лет их одаривал сам украинский лидер.

