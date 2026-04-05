Шкаплеров рассказал о радости космонавтов при задержке на орбите

Антон Шкаплеров - 111-й российский космонавт. За его плечами четыре экспедиции к МКС - общий налет 709 дней 8 часов и 4 минуты, благодаря чему Антон занял седьмое место в мировом рейтинге по суммарной длительности полетов.
Елизавета Пронина Вероника Левшина 10-04-2026 01:12
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В преддверии дня космонавтики Антон Шкаплеров, Герой России, Заместитель начальника управления Центра подготовки космонавтов, дал интервью корреспонденту «Звезды» Елизавете Прониной, где прокомментировал новые прорывы в современной космонавтике, рассказал о планах Роскосмоса и поделился личными историями из жизни космонавта.

Первым делом обсудили актуальные события - рекорд американской миссии Artemis II и снимки обратной стороны Луны. Снимки обратной стороны Луны ранее уже делали, при чем и наши советские ученые с автоматической межпланетной станции. Первый снимок обратной стороны Луны был сделан еще при создателе советской ракетно-космической техники Сергее Королеве. А новые фото, впервые за долгое время, удалось сделать в высоком разрешении, благодаря современному оборудованию.

«50 лет, даже чуть больше, человека не было на Луне, он сейчас туда возвращается. Говорит о том, что наше человечество не стоит на месте. Поэтому мы рады за наших коллег», - сказал Шкаплеров.

Скоро принципиально новые достижения ждут и наших космонавтов - откроется российская орбитальная станция. 

«Мы сейчас готовимся к запуску российской орбитальной станции. Хотя бы 2-3 года эти две станции должны как-то параллельно работать, чтобы мы убедились, что да, действительно, мы развернули достаточно российскую орбитальную станцию, чтобы на ней присутствовали экипажи», - заявил космонавт, но добавил, что в планах также освоение Луны.

Но пока работа идет на МКС - глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов заявил, что не исключает, что она продлится до 2030 года. Шкаплеров рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться во время пребывания на орбите.

В апреле 2015 года произошла нештатная ситуация - из-за аварии ракеты-носителя «Союз-2.1а» был потерян грузовой корабль «Прогресс». За два дня до посадки экипажу Шкаплерова сообщили, что их возвращение на Землю откладывается почти на месяц.

«Я всем сказал, что мы задержимся. Все были рады. Мы не так часто летаем в космос, поэтому задержаться еще на месяц всегда всем хочется», - отметил Герой России.

Поговорили немного о личном. Шкаплеров - уроженец Севастополя. Крымскую весну он встретил в Хьюстоне и готовился к полету.

«Когда зашел в NASA, я встречал своих коллег, которые меня поздравляли, и я понял, что они поздравляют с тем, что Крым стал нашим», - поделился космонавт, уроженец Севастополя.

За плечами Шкаплерова - четыре экспедиции к МКС - общий налет 709 дней 8 часов и 4 минуты, благодаря чему занял седьмое место в мировом рейтинге по суммарной длительности полетов. Космонавт трижды выходил в открытый космос. Общая длительность работ вне станции около 22-х часов. Всего в отряде космонавтов Антон Шкаплеров пробыл 7229 дней - считают каждый день, чтобы правильно рассчитывать нагрузки, медицинские обследования, график тренировок и отпусков.

Сейчас Антон Шкаплеров является действующим депутатом московской городской думы и разрабатывает новые программы, которые должны привлечь молодые кадры в отечественную космонавтику.

#космос #роскосмос #мкс #NASA #Герой России #Луна #наш эксклюзив
