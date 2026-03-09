МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Злоумышленница открыла стрельбу по дому певицы Рианны в Лос-Анджелесе

Исполнительница находилась в момент стрельбы в доме.
Глеб Владовский 09-03-2026 06:29
© Фото: IMAGO, Jan De Meuleneir, Globallookpress

В США злоумышленница открыла огонь по дому певицы Рианны (Rihanna). Об этом сообщила газета Los Angeles Times (LА Times) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Полиция Лос-Анджелеса отреагировала на сообщение о стрельбе... 30-летняя подозреваемая была взята под стражу. Поп-звезда была дома», - говорится в материале.

Уточняется, что задержанная произвела «приблизительно 10 выстрелов» в сторону дома. В результате инцидента никто не пострадал.

Мотивы нападавшей не уточняются.

#в стране и мире #стрельба #сша #полиция #Рианна
