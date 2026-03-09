В Глазго из-за пожара в вейп-шопе сгорело здание центрального вокзала

Мощное пламя охватило здание центрального вокзала в шотландском Глазго. Об этом сообщает ВВС.

В строении XIX века рухнул купол, уничтожены магазин вейпов, кофейня и парикмахерская. Причиной стал пожар в вейп-шопе, который перекинулся на другие помещения.

Людей с вокзала и из ближайшей гостиницы эвакуировали, о жертвах информации нет. По предварительной информации никто не пострадал. Движение всех поездов остановлено.

Пожар еще не потушен. Пламя охватило здание полностью.

Железнодорожная станция Глазго-Сетрал является памятником архитектуры, она была открыта в 1879 году.