В Глазго из-за пожара в вейп-шопе сгорело здание центрального вокзала

Здание являлось памятником архитектуры.
Константин Денисов 09-03-2026 04:24
© Фото: 1025Clyde1, Х

Мощное пламя охватило здание центрального вокзала в шотландском Глазго. Об этом сообщает ВВС.

В строении XIX века рухнул купол, уничтожены магазин вейпов, кофейня и парикмахерская. Причиной стал пожар в вейп-шопе, который перекинулся на другие помещения.

Людей с вокзала и из ближайшей гостиницы эвакуировали, о жертвах информации нет. По предварительной информации никто не пострадал. Движение всех поездов остановлено.

Пожар еще не потушен. Пламя охватило здание полностью.

Железнодорожная станция Глазго-Сетрал является памятником архитектуры, она была открыта в 1879 году.

