В Глазго из-за пожара в вейп-шопе сгорело здание центрального вокзала

Мощное пламя охватило здание центрального вокзала в шотландском Глазго. Об этом сообщает ВВС.
В строении XIX века рухнул купол, уничтожены магазин вейпов, кофейня и парикмахерская. Причиной стал пожар в вейп-шопе, который перекинулся на другие помещения.
Людей с вокзала и из ближайшей гостиницы эвакуировали, о жертвах информации нет. По предварительной информации никто не пострадал. Движение всех поездов остановлено.
Пожар еще не потушен. Пламя охватило здание полностью.
Железнодорожная станция Глазго-Сетрал является памятником архитектуры, она была открыта в 1879 году.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»