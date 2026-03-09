«Иванушки International» уберут англицизм из названия из-за нового закона

Художественный руководитель группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко заявил, что уберет из названия коллектива английское слово «International» в связи с новым законом об англицизмах. Об этом продюсер рассказал в эфире Радио РБК.

По словам Матвиенко, из-за изменений в законодательстве, благодаря которым с 1 марта 2026 года названия товаров и услуг, а также отечественных брендов, необходимо будет перевести с латиницы на кириллицу, прижившаяся приписка «International» (Международные) будет убрана из названия группы.

«Я хочу зачеркнуть International, потому что я абсолютно согласен, что англицизмы задолбали», - заявил худрук «Иванушек».

Ранее юрист Илья Васильчук рассказал телеканалу «Звезда», какие требования вводит новый федеральный закон 168-ФЗ о защите русского языка и что будет грозить нарушителям. Использование иностранных слов без перевода на русский язык на буклетах и вывесках будет штрафоваться как нарушение закона о рекламе, подчеркнул специалист.