«Иванушки International» уберут англицизм из названия из-за нового закона

Изменения в законодательство вступили в силу 1 марта.
Тимур Юсупов 09-03-2026 23:05
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Художественный руководитель группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко заявил, что уберет из названия коллектива английское слово «International» в связи с новым законом об англицизмах. Об этом продюсер рассказал в эфире Радио РБК.

По словам Матвиенко, из-за изменений в законодательстве, благодаря которым с 1 марта 2026 года названия товаров и услуг, а также отечественных брендов, необходимо будет перевести с латиницы на кириллицу, прижившаяся приписка «International» (Международные) будет убрана из названия группы.

«Я хочу зачеркнуть International, потому что я абсолютно согласен, что англицизмы задолбали», - заявил худрук «Иванушек».

Ранее юрист Илья Васильчук рассказал телеканалу «Звезда», какие требования вводит новый федеральный закон 168-ФЗ о защите русского языка и что будет грозить нарушителям. Использование иностранных слов без перевода на русский язык на буклетах и вывесках будет штрафоваться как нарушение закона о рекламе, подчеркнул специалист.

 

#музыка #законы #музыканты #иванушки international #музыкальные исполнители #англицизмы
