В Башкирии пять человек погибли в ДТП с тремя машинами

Пять человек стали жертвами массового ДТП в Башкирии. Об этом пишет издание Life со ссылкой на официальный Telegram-канал главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимира Севастьянова.

По имеющейся информации, в результате аварии столкнулось три легковых автомобиля, в которых в общей сложности находилось семь человек. ДТП произошло на 72-м километре автодороги Бирск - Сатка.

«В Караидельском районе сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с пятью погибшими. Для координации работы сотрудников ГИБДД и выяснения всех обстоятельств лично выехал на место ДТП», - сообщил глава регионального ГАИ.

Ранее ДТП со смертельным исходом произошло в Подмосковье. Там, в результате столкновения маршрутного такси и грузовика погибло два человека, а также пострадал ребенок 12-ти лет.