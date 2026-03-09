МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Франция призвала экстренно созвать заседание Совбеза ООН из-за атак по Ливану

Власти страны заявляют о своем желании не допустить эскалации конфликта.
Тимур Юсупов 09-03-2026 17:16
© Фото: Ayal Margolin, XinHua, Global Look Press

Власти Франции потребовали немедленного созыва экстренного заседания Совбеза ООН в связи с началом Израилем наземной операции в Ливане. С подобным призывом выступил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро на своей странице в социальной сети Х.

«В связи с быстро ухудшающейся ситуацией в Ливане Франция запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН», - заявил французский министр иностранных дел.

По словам политика, Париж крайне озабочен ситуацией на Ближнем Востоке и продолжает вести переговоры с обеими сторонами конфликта, с целью предотвращения дальнейшей эскалации. Он также отметил, что власти Франции выделили более шести миллионов евро в качестве экстренной помощи ливанским гуманитарным организациям, а также открыли фонд поддержки кризисного центра при Министерстве иностранных дел.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при ударе по гостинице в центре Бейрута. За несколько дней до этого армия Израиля вошла в южный Ливан.

