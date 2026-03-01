МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На нефтебазе в Армавире локализовали пожар на площади 700 кв. метров

По предварительной информации, пострадавших нет.
Сергей Дьячкин 08-03-2026 08:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Армавире экстренные службы локализовали пожар на нефтебазе на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

К тушению пожара были изначально привлечены 91 человек и 26 единиц спецтехники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В дальнейшем число участвующих в тушении увеличили до 120 человек и 38 единиц техники.

Сообщается, что возгорание на территории нефтебазы произошло из-за атаки БПЛА. В оперштабе заявили, что по предварительной информации, пострадавших нет.

 

 

