На нефтебазе в Армавире локализовали пожар на площади 700 кв. метров

В Армавире экстренные службы локализовали пожар на нефтебазе на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

К тушению пожара были изначально привлечены 91 человек и 26 единиц спецтехники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В дальнейшем число участвующих в тушении увеличили до 120 человек и 38 единиц техники.

Сообщается, что возгорание на территории нефтебазы произошло из-за атаки БПЛА. В оперштабе заявили, что по предварительной информации, пострадавших нет.