В Нигерии террористы убили прихожан Русской православной церкви

Всего в Туране было 50 православных христиан, 20 из них - дети.
Дарья Ситникова 08-03-2026 07:26
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Экстремисты убили двух членов общины Патриаршего экзархата Африки русской православной церкви во время нападения на христианское селение Туран в Нигерии. Эта информация приводится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале экзархата.

«Это первые африканские прихожане Русской православной церкви, убитые за веру», - сказано в материале.

Уточняется, что убитые Иоанн Акуле и Даниил Ахемба были членами общины Русской православной церкви. Другие пострадавшие нуждаются в помощи после нападения.

Всего на месте происшествия было найдено десять тел убитых. При этом жертв боевиков может быть больше.

В Туране было 50 православных христиан. Уточняется, что 20 из них это дети.

В пресс-службе СВР ранее заявили, что патриарх Константинопольский Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие из стран Прибалтики и далее - из Восточной Европы, в первую очередь из Сербии. Патриарх считает ее «особо строптивой» и готов предоставить автокефалию так называемой Черногорской православной церкви, которая является непризнанной.

#Нигерия #РПЦ #пострадавшие #туран
