Reuters: Белый дом заблокировал публикацию информации об угрозах для США

В администрации президента США добавили, что мера не связана с цензурой.
Виктория Бокий 08-03-2026 06:11
© Фото: IMAGO, Offenberg, Globallookpress

Белый дом на время заблокировал публикацию документов от правоохранителей, где были предупреждения о возрастающих угрозах для США на фоне военной операции против Ирана. Об этом пишет Reuters.

«Администрация Трампа потребовала от ведомства незамедлительно приостановить выпуск бюллетеня для проверки его достоверности», - говорится в сообщении.

Как передает агентство, бюллетень был плохо составлен и не содержал достаточной информации. Известно, что его составляли управление разведки и министерство внутренней безопасности.

По данным Белого дома, временная блокировка документа – обычная практика, которая не связана с цензурой. Сообщается, что она проводится всегда, если нужна проверка информации.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Исламская Республика в ответ на агрессию наносит удары по территории Израиля и военным базам США на Ближнем Востоке.

